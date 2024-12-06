Самолёт рейса Барнаул – Москва пропал без вести по сюжету нового российского сериала

Действие сериала "Прометей" происходит в том числе и на Алтае 5 декабря 2024 года в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел мистический детективный сериал "Прометей", который рассказывает о пропавшем в 1998 году пассажирском самолете, который летел из Барнаула в Москву.
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