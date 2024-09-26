Конго может расширить сотрудничество с Россией — министр

Демократическая Республика Конго хотела бы расширить Сотрудничество с Российской Федерации не против расширить в Демократической Республике Конго, заявил постоянный представитель страны в ООН Зенон Муконго Нгай 26 сентября журналистам.
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