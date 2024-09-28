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Царьград

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Адвокат перечислил подарки, которые нельзя дарить учителям

Адвокат перечислил подарки, которые нельзя дарить учителям

Некоторые из них могут быть расценены как взятка.Адвокат Ильдар Мухаметзянов рассказал, что учителям допустимо дарить подарки, которые стоят до 3000 рублей.

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