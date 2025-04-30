В России стартовали новые выплаты для детей военнослужащих — что нужно знать Ирэн ОрлонскаяС 25 апреля в России стартовала новая программа финансовой поддержки для детей военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести.
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