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Иранский спикер: вместо 750 военных баз США лучше помогли бы своему народу

Иранский спикер: вместо 750 военных баз США лучше помогли бы своему народу

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в ходе встречи с высокопоставленными представителями Катара заявил, что администрация Дональда Трампа принимает ошибочные решения на основе недостоверной информации.

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