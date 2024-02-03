Феерично завершила свою педагогическую карьеру 47-летняя учительница начальных классов из города Чебоксар.
Военкоматы забыты. Армию поджигателей развернули на школы
Комментарии
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Алексей МАЛ
Ра-стре-лять, показательно!
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3 мин.
Николай Кузнецов
Про прокладки женские будут писать, ты и там СССР припомнишь, Шапокляк, блин
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3 мин.
Ингерман Ланская
когда Это училось в школе, была ещё совдепия и "учили" её совдеповские учителя ..и это продукт савейской системы... так что, наслаждаться Своим плодом ВАМ!
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31 сек.
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