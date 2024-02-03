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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    когда Это училось в школе, была ещё совдепия и "учили" её совдеповские учителя ..и это продукт савейской системы... т...Военкоматы забыты...
  • Николай Кузнецов
    Про прокладки женские будут писать, ты и там СССР припомнишь, Шапокляк, блинВоенкоматы забыты...
  • Алексей МАЛ
    Ра-стре-лять,  показательно!Военкоматы забыты...

Военкоматы забыты. Армию поджигателей развернули на школы

Военкоматы забыты. Армию поджигателей развернули на школы

Феерично завершила свою педагогическую карьеру 47-летняя учительница начальных классов из города Чебоксар.

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Комментарии
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Алексей МАЛ
Ра-стре-лять,  показательно!
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3 мин.
Николай Кузнецов
Про прокладки женские будут писать, ты и там СССР припомнишь, Шапокляк, блин
Ответить
3 мин.
Ингерман Ланская
когда Это училось в школе, была ещё совдепия и &quot;учили&quot; её совдеповские учителя ..и это продукт савейской системы... так что, наслаждаться Своим плодом ВАМ!
Ответить
31 сек.

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