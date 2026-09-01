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Светлана Бондарчук, Максим Матвеев, Ксения Дукалис, Алёна Долецкая и Григорий Лепс показали свои школьные фото

Светлана Бондарчук, Максим Матвеев, Ксения Дукалис, Алёна Долецкая и Григорий Лепс показали свои школьные фото

1 сентября селебрити отвели детей в школы, а некоторые из них вспомнили свои праздничные линейки и показали в соцсетях, как выглядели во время учёбы в школе.

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