Русские назвали самые бюджетные и дорогие города для путешествий

По данным OneTwoTrip, русским туристам дешевле всего обойдётся отдых в Санкт-ПетербургеСервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, что большинство русских туристов готовы потратить на путешествие от 30 до 50 тыс рублей на человека.
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