"Исламского сопротивления Ирака" заявило об атаке цели на севере Эйлата

Иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав так называемого "Исламского сопротивления Ирака", сообщили о проведении атаки с использованием беспилотников на стратегическую цель на севере Эйлата в Израиле.
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