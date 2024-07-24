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"Исламского сопротивления Ирака" заявило об атаке цели на севере Эйлата

"Исламского сопротивления Ирака" заявило об атаке цели на севере Эйлата

Иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав так называемого "Исламского сопротивления Ирака", сообщили о проведении атаки с использованием беспилотников на стратегическую цель на севере Эйлата в Израиле.

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