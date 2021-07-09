ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 июля 2021 года

Энергетический прогноз на десятое число седьмого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1340 =Ваши тёмные мысли и неправильные действия разносятся мгновенно по другим уровням человеческого Пространства =Вы должны отчётливо осознавать, что только от ваших усилий в настоящий момент времени зависит будущее Человечества = Главное, творя вместе с Семьёй Света, вы способствуете общей эволюции и, одновременно, своему эволюционному ростуЖизнь даёт нам много шансов быть счастливыми.