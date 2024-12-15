Сообщается о второй за эту неделю атаке украинских беспилотников на Грозный Киевская хунта снова атаковала столицу Чечни Грозный, над городом сбито несколько украинских беспилотников самолетного типа.
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Сообщается о второй за эту неделю атаке украинских беспилотников на Грозный Киевская хунта снова атаковала столицу Чечни Грозный, над городом сбито несколько украинских беспилотников самолетного типа.
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