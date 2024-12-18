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Бренд JAC заявил о стремлении к углеродной нейтральности к 2050 году

В конце ноября Китайская федерация промышленной экономики провела в Сучжоу 3-й Китайский форум, посвященный проблеме промышленного углерода; JAC Motors вошел в список компаний — лидеров «зеленой» трансформации, сделавших выдающийся вклад в экологически безопасное низкоуглеродное производство и развитие новой энергетики.

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