Защита отца умерших детей из Красной Сопки требует эксперимента на мышах

Адвокат отца четверых детей, скончавшихся, предположительно, в результате отравления дихлофосом в посёлке Красная Сопка Красноярского края, Дмитрия Виноградова обратилась в суд с просьбой о проведении следственного эксперимента с дихлофосом на мышах, чтобы доказать, что инсектицид не мог привести к гибели детей.
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