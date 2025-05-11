Защита отца умерших детей из Красной Сопки требует эксперимента на мышах

Адвокат отца четверых детей, скончавшихся, предположительно, в результате отравления дихлофосом в посёлке Красная Сопка Красноярского края, Дмитрия Виноградова обратилась в суд с просьбой о проведении следственного эксперимента с дихлофосом на мышах, чтобы доказать, что инсектицид не мог привести к гибели детей.