Из раскатной части Каспия ветер гонит в Астрахань смог и гарь

Воскресный день снова омрачил удушающий запах гари. Астраханские спасатели сообщают, что в раскатной части Каспийского моря на территории Володарского района продолжают тлеть камышовые заросли и поле сухой растительности.
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