Дерипаска словами «будет хуже» прокомментировал будущее экономики Германии

Российский миллиардер Олег Дерипаска оценил ситуацию с крупнейшей экономикой Европы. В своем Telegram-канале он заявил, что прогноз властей Германии о падении ВВП может на деле не соответствовать действительным показателям.
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