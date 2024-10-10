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Дерипаска словами «будет хуже» прокомментировал будущее экономики Германии

Дерипаска словами «будет хуже» прокомментировал будущее экономики Германии

Российский миллиардер Олег Дерипаска оценил ситуацию с крупнейшей экономикой Европы. В своем Telegram-канале он заявил, что прогноз властей Германии о падении ВВП может на деле не соответствовать действительным показателям.

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