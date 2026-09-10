Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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От Смоленской области подали более 200 заявок на фотоконкурс «Русская цивилизация»

От Смоленской области подали более 200 заявок на фотоконкурс «Русская цивилизация»

Продолжается приём работ на X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Смоленская область традиционно входит в число самых активных участников: на сегодняшний день от нашего региона подано уже более 200 заявок.

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