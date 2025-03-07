В народном календаре – Маврикиев день. Считается, что 7 марта возвращаются перелетные птицы, и если вы заметили грачей, скворцов или ласточек – весна уже на пороге.
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В народном календаре – Маврикиев день. Считается, что 7 марта возвращаются перелетные птицы, и если вы заметили грачей, скворцов или ласточек – весна уже на пороге.