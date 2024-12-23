Церковь Иоанна Предтечи ремонтируют в Кутулике

Церковь святого Иоанна Предтечи восстанавливают в поселке Кутулик Аларского района. Это памятник регионального значения начала 20-го века, который был построен в 1913 году по проекту епархиального архитектора Андрея Покровского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии