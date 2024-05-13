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Царьград

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В Воронеже отравились 40 курсантов института МВД: семерых госпитализировали

В Воронеже отравились 40 курсантов института МВД: семерых госпитализировали

Массовое отравление в Воронежском институте МВД произошло в майские праздники.В Воронежском институте МВД на днях отравились 40 курсантов.

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