Представители Татарстана Большунов и Коростелев показали лучший результат квалификации ЧР

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Представители сборной команды Татарстан-1 Александр Большунов и Савелий Коростелев в квалификации командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025 показали лучший результат.
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