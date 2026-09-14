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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 4 из 5 последних матчей «Торпедо» и «Ак Барса» был овертайм. 4.00 – продление тренда

«Торпедо» примет «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ. В 4 из 5 последних личных встреч команды доходили до овертайма, в двух встречах были буллиты.

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