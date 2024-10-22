США призвали Гондурас вырваться из «когтей коммунизма»

Соединенные Штаты поддерживают демократическую систему в Гондурасе, чтобы с помощью избирательной урны и всенародного голосования можно было «устранить отбросы социализма», который продвигается нынешним правительством Сиомары Кастро, заявила конгрессмен от штата Флорида Мария Эльвира Саласар 21 октября, соообщает Hondudiario.