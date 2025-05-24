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Аргументы недели

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Алаудинов: вывезенные жители Курской области стали заложниками режима Зеленского

Алаудинов: вывезенные жители Курской области стали заложниками режима Зеленского

Вывезенные на Украину жители Курской области, некоторые из которых накануне вернулись в Российскую Федерацию в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, стали заложниками террористического режима президента Владимира Зеленского.

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