Вывезенные на Украину жители Курской области, некоторые из которых накануне вернулись в Российскую Федерацию в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, стали заложниками террористического режима президента Владимира Зеленского.
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