«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ

Даниил Дубов – заметный персонаж на старте шахматного 2025-го. На чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке он не вышел на партию против американского гроссмейстера Ханса Ниманна, что стоило выхода в плей-офф.
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