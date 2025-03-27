Глава РФС Дюков о допуске России на международную арену: «Хотим выступать с флагом и гимном»

– Вы сказали, что надеетесь на то, что решение по нашим командам изменится в этом году. Речь про выступление в нейтральном статусе и на нейтральных полях? – Мы хотим выступать под своим флагом и со своим гимном, – сказал президент РФС Александр Дюков.
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