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Глава РФС Дюков о допуске России на международную арену: «Хотим выступать с флагом и гимном»

– Вы сказали, что надеетесь на то, что решение по нашим командам изменится в этом году. Речь про выступление в нейтральном статусе и на нейтральных полях? – Мы хотим выступать под своим флагом и со своим гимном, – сказал президент РФС Александр Дюков.

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