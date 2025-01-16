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Искусство Жизни: один из главных секретов

Искусство Жизни: один из главных секретов

Учитель подвел ученика ко входу в лабиринт и велел ему отыскать выход. Однажды Учитель привел своего ученика в парк, расположенный у подножия горы.

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Комментарии
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Sema
С древних времен цари и императоры, а также разные сословия людей пытались найти способ, как создать эликсир молодости. Но у всех этих предпринимателей, искавших возможность жить вечно, поиски заканчивались ничем, или трагически. По сути все они находились в подобном лабиринте не зная выхода. Хотя этот выход находился тогда и находится сегодня совсем рядом. Это Библия, в ней сказано: «Чтобы обрести вечную жизнь, необходимо узнавать тебя, единственного истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа» (Иоанна 17:3).
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