Искусство Жизни: один из главных секретов

Sema

С древних времен цари и императоры, а также разные сословия людей пытались найти способ, как создать эликсир молодости. Но у всех этих предпринимателей, искавших возможность жить вечно, поиски заканчивались ничем, или трагически. По сути все они находились в подобном лабиринте не зная выхода. Хотя этот выход находился тогда и находится сегодня совсем рядом. Это Библия, в ней сказано: «Чтобы обрести вечную жизнь, необходимо узнавать тебя, единственного истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа» (Иоанна 17:3).