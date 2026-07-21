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BTC-ETF вернулись к притоку капитала после восьми недель оттока

BTC-ETF вернулись к притоку капитала после восьми недель оттока

Американские спотовые Bitcoin-ETF завершили неделю по 17 июля с чистым притоком $75,7 млн. Это уже вторая подряд положительная неделя после восьми недель непрерывного оттока, за которые инвесторы вывели более $8,2 млрд.

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