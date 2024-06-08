Главные заявления Владимира Путина на  Петербургском международном экономическом форуме 2024 года

Президент РФ Владимир Путин не хочет повторить деяния Петра I, который перенес столицу в Петербург. Об этом Владимир Путин заявил отвечая на соответствующий вопрос на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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