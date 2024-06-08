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Главные заявления Владимира Путина на  Петербургском международном экономическом форуме 2024 года

Главные заявления Владимира Путина на  Петербургском международном экономическом форуме 2024 года

Президент РФ Владимир Путин не хочет повторить деяния Петра I, который перенес столицу в Петербург. Об этом Владимир Путин заявил отвечая на соответствующий вопрос на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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