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Русская весна

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Венгрия заблокировала следующий этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 

Венгрия заблокировала следующий этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 

Венгрия заблокировала следующий этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.  По данным Euractiv, Будапешт сорвал продвижение на технической встрече, из-за чего Киев и Кишинёв пока не смогут начать официальные переговоры по реформам внутреннего рынка и конкурентоспособности.

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