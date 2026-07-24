Венгрия заблокировала следующий этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. По данным Euractiv, Будапешт сорвал продвижение на технической встрече, из-за чего Киев и Кишинёв пока не смогут начать официальные переговоры по реформам внутреннего рынка и конкурентоспособности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии