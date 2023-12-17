Совфед попросили временно вернуть мигрантов в такси под «жестким контролем»

Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации обращение с предложением временно разрешить всем мигрантам работать водителями, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в сфере пассажирских перевозок.
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