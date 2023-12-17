Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Поехала крыша у мужика?Жерар Депардье от...
  • А Кудасов
    Имея этот орден водить пьяным мотоцикл нельзя? И в России?Жерар Депардье от...
  • Игорь Петров
    Кто это?Соратники Навальн...

Совфед попросили временно вернуть мигрантов в такси под «жестким контролем»

Совфед попросили временно вернуть мигрантов в такси под «жестким контролем»

Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации обращение с предложением временно разрешить всем мигрантам работать водителями, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в сфере пассажирских перевозок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх