Западные СМИ: Россия выкупает западные спутниковые снимки для нанесения ракетных ударов

Один из старейших американских журналов The Atlantic сообщает, что Россия регулярно использует спутниковые снимки с западных коммерческих спутников для целеуказания ракетных ударов по военным объектам на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии