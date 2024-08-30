На глубине около 3300 метров (2 миль) под поверхностью океана у побережья Аляски, в месте, куда никогда не достигает солнечный свет, дистанционно управляемый подводный аппарат NOAA Ocean Exploration обнаружил загадочный золотой шар.
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