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Странный золотой шар найден на дне океана — ученые гадают о его происхождении

На глубине около 3300 метров (2 миль) под поверхностью океана у побережья Аляски, в месте, куда никогда не достигает солнечный свет, дистанционно управляемый подводный аппарат NOAA Ocean Exploration обнаружил загадочный золотой шар.

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