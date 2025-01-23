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Спрос россиян на недвижимость за границей в 2024-м упал на четверть

Спрос россиян на недвижимость за границей в 2024-м упал на четверть

В тройку стран-лидеров вошли Таиланд, Бали (Индонезия) и ОАЭ. Сожалением 2024-го эксперты назвали Турцию, где спрос со стороны россиян упал вдвое, а взлетом  — Вануату, где спрос вырос на 250% Спрос россиян на зарубежную недвижимость по итогам 2024 года сократился на 24%, а интерес к инвестиционным сделкам снизился почти на треть.

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