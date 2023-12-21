Представлен планшет Honor Tablet 9 с антибликовым дисплеем, Snapdragon 6 Gen 1 и поддержко...

Представлен планшет Honor Tablet 9 с антибликовым дисплеем, Snapdragon 6 Gen 1 и поддержкой стилусаКомпания Honor представила сегодня в Китае вместе со смартфоном Honor 90 GT доступный планшет Honor Tablet 9, предназначенный для развлечений и творчества, в том числе для создания цифрового контента разного рода.