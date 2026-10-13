В Астраханской области полиция накрыла нелегалов на стройках и в полях

28 мигрантов выдворили из России. В рамках второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» в Астраханской области прошли масштабные рейды.
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