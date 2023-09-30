Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 629 подписчиков

Депутат Нилов рассказал о продвижении ЛДПР в Интернете в 1998-м году

Сегодня, 30 сентября, в России неформально отмечается 25-летие с начала развития Интернета. Депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии России Ярослав Нилов рассказал о своём опыте продвижения ЛДПР в 1998 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх