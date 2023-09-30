Депутат Нилов рассказал о продвижении ЛДПР в Интернете в 1998-м году

Сегодня, 30 сентября, в России неформально отмечается 25-летие с начала развития Интернета. Депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии России Ярослав Нилов рассказал о своём опыте продвижения ЛДПР в 1998 году.
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