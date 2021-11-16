Власть в России сама виновата в массовой коррупции, объясняю почему.

Все идет от первого лица. Попускает своим "еврейчикам", т.н. новым дворянам. И понеслось по нисходящей.

Ирина

Что можно ждать от врагов коммунистов ,захвативших РСФСР ,если их идеология и их история своей страны и народа -это оправдание преступников ?