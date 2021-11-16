Любопытно, однако

72 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • кормчий
    А что нормально - сначала выгнали русских из своих стран,а потом . приехав в Россию и организовав какие то диаспоры, ...Диаспоры. Статус ...
  • Людмила Сорокина
    они все выходцы из азиатских государств,вы дорогие азиаты отделились от России,захотели стать отдельным государством ...Диаспоры. Статус ...
  • Надежда
    А вот про это чудовище народу, вообще, лучше не напоминать!((   https://www.youtube.com/watch?v=Jk-lXwyT1cM&ab_channe...Как "мы" противос...

Власть в России сама виновата в массовой коррупции, объясняю почему.

Власть в России сама виновата в массовой коррупции, объясняю почему.

автор - Патриот России Здравствуйте уважаемые читатели. Я сегодня хочу обсудить с вами одну очень важную тему.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерий соловьев
Все  идет от первого лица. Попускает своим "еврейчикам", т.н. новым дворянам. И понеслось по нисходящей.
Ответить
2
4 час.
Ирина
Что можно ждать от врагов коммунистов ,захвативших РСФСР ,если их идеология и их история своей страны и народа -это оправдание преступников ?
Ответить
1 час.
николай овчинников
alexander
Надо, как в фильме "Три мушкетера- "Один за всех-все за одного". Украл миллионы-всю семью четвертовать, чтобы наворованное никому не доставалось.
Зачем эта кровожадность?Разумнее конфискация до третьего колена и  поражение в правах пожизненно
Ответить
1
54 мин.

Картина дня

наверх