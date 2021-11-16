автор - Патриот России Здравствуйте уважаемые читатели. Я сегодня хочу обсудить с вами одну очень важную тему.
Власть в России сама виновата в массовой коррупции, объясняю почему.
Комментарии
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валерий соловьев
Все идет от первого лица. Попускает своим "еврейчикам", т.н. новым дворянам. И понеслось по нисходящей.
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4 час.
2
Ирина
Что можно ждать от врагов коммунистов ,захвативших РСФСР ,если их идеология и их история своей страны и народа -это оправдание преступников ?
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1 час.
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