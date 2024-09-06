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Позитив для оптимистов

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Кровавый клоун пошел вразнос

Кровавый клоун пошел вразнос

Высокоточный удар по военному учебному центру ВСУ в Полтаве, похоже, окончательно лишил адекватности просроченного президента Украины Зеленского.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Пока не будет прилетать по Британии и Пендосии, будет прилетать по нам.
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8 час.
Виталий
Начинаем ядерную войну? У Вас дети и внуки есть? Вы их считаете &quot;расходным материалом&quot;?
Ответить
3 час.
СЗ
Сергей Захаров
Виталий? Акак вы считаете америка ивсе НАТО имеют детей и внуков они небояца атомной войны?
Ответить
31 мин.

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