Высокоточный удар по военному учебному центру ВСУ в Полтаве, похоже, окончательно лишил адекватности просроченного президента Украины Зеленского.
Кровавый клоун пошел вразнос
Комментарии
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Игорь Васиков
Пока не будет прилетать по Британии и Пендосии, будет прилетать по нам.
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8 час.
Виталий
Начинаем ядерную войну? У Вас дети и внуки есть? Вы их считаете "расходным материалом"?
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3 час.
СЗ
Сергей Захаров
Виталий? Акак вы считаете америка ивсе НАТО имеют детей и внуков они небояца атомной войны?
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31 мин.
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