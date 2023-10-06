Физрук из школы № 1576 победил в городском турнире по бодибилдингу

Победителем открытого городского турнира по бодибилдингу в Угличе стал 30-летний Юрий Соловьёв. Он ведёт уроки физкультуры во втором корпусе школы №1576 на улице Космонавта Волкова и живёт на проезде Черепановых.
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