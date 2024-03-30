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В Муроме трое москвичей ограбили предприятие и получили сроки от 2 до 8 лет

В Муроме трое москвичей ограбили предприятие и получили сроки от 2 до 8 лет

Мужчины вынесли компьютерную технику и макеты оружия на 400 млн рублей.Трое жителей Москвы ограбили предприятие в Муроме на 400 млн рублей и получили тюремные сроки от 2 до 8 лет, сообщила прокуратура Владимирской области.

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