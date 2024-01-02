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Взрывы звучат над Белгородом, в городе воет сирена тревоги (ВИДЕО)

Взрывы звучат над Белгородом, в городе воет сирена тревоги (ВИДЕО)

Минимум шесть взрывов прозвучало над Белгородом только что. Горожан просят спуститься в укрытия. В небе над Белгородской областью тоже громко: так, жители посёлка Разумное сняли падение с неба осколков после взрывов.

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