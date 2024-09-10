Учёные объяснили, почему высокие люди чаще болеют раком

Основные факторы, которые увеличивают риск развития рака, уже давно известны — это курение, употребление спиртных напитков, некачественные продукты питания с канцерогенами в составе, загрязнение воздуха и т.
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