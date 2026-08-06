В Павлограде после прилётов мощная детонация в районе механического завода В городе Павлоград Днепропетровской области сегодня после прилётов БПЛА прозвучал.
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В Павлограде после прилётов мощная детонация в районе механического завода В городе Павлоград Днепропетровской области сегодня после прилётов БПЛА прозвучал.
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