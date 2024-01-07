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Салливан о незасчитанном голе Генцела в матче с «Баффало»: «Не согласен, что была помеха вратарю. Решение судей противоречит моему пониманию правил»

Салливан о незасчитанном голе Генцела в матче с «Баффало»: «Не согласен, что была помеха вратарю. Решение судей противоречит моему пониманию правил»

«Питтсбург» уступил «Сэйбрс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  В первом периоде судьи не засчитали 2 шайбы «Пингвинс» после тренерских запросов.

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