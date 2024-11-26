Дизайнер «Сиксерс» написал «Финал» для поста в официальном аккаунте новым шрифтом. Получилось неприличное слово

«Филадельфия» провела воскресный матч с «Клипперс» в альтернативной форме. Клубный дизайнер решил исполнить картинку со счетом в необычном шрифте, в итоге «Финал» стало читаться как «Анал», на что обратили внимание пользователи Интернета.