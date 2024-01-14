Артур Бетербиев победил Каллума Смита и защитил три чемпионских титула

Россиянин Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита и защитил три чемпионских титула по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
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