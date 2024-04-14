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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 14.04.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 14.04.2024

****** В Питере едят корюшку, а в Москве - жареные огурцы… Ну, НЕТ у них корюшки! ****** - О-о-о! Сколько лет, сколько зим! Ну, как ты, где ты, что ты, кто ты? ****** Торопливость - это сестра поспешности и мать косяков.

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