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Аксаков: доступ Росфинмониторинга к переводам по СБП не означает усиление контроля за кошельком граждан

Аксаков: доступ Росфинмониторинга к переводам по СБП не означает усиление контроля за кошельком граждан

С 1 сентября Росфинмониторинг сможет отслеживать переводы физических лиц через Систему быстрых платежей, операции по картам «Мир» и платежи с использованием единого QR-кода, но это не означает усиления контроля за кошельком граждан, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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