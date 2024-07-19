ФСБ: на 18 лет колонии осудили агента СБУ за подрыв газовой трубы в Крыму

Global Look Press/Camilo Freedman/Keystone Press Agency Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали гражданина России, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершил подрыв газовой трубы в крымском поселке Кореиз.
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