"Упреждающий удар" по НАТО призвал нанести генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский. По его мнению, странно ждать эскалации военной агрессии Запада, который уже даже не скрывает свои планы: "Ничего другого не остаётся".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Л Лавров, Поддубный...
- Л Путин нанёс внеза...
- Грядёт волна блок...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым